Fenerbahçe-Alanyaspor (CANLI)

Fenerbahçe , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada 3. hazırlık maçına çıktı. Antalya'da kamp yapan Sarı Lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile karşılaşıyor. Kanarya, Antalya'daki 2. ve son hazırlık maçını 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Ligi Serie A takımlarından Selernitana ile oynayacak. Jorge Jesus'un öğrencileri, Antalya kampı öncesi Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen Dostluk Kupası'nda İspanya Ligi La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe, Rayo Valecano'yu 3-1, Villarreal ise 2-1 mağlup etti. İlk 2 maçını kazanan Jorge Jesus'lu Sarı Lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup edip 3'te 3 yapmak istiyor.

Fenerbahçe 4-0 Alanyaspor (Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor)

GOL | 28. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ortasını yaparken Serdar Dursun'un dokunmadığı topa arka direkte İrfan Can Kahveci'nin yaptığı şık vuruş, ağlara gitti: 1-0.

PENALTI | 35. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, Leroy Fer tarafından düşürülünce Fenerbahçe, penaltı kazandı.

PENALTI KAÇTI | 36. dakikada Serdar Dursun'un kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Runar Runarsson kurtarmayı başardı.

GOL | 41. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin ortasını ön direkte Leroy Fer çıkardı fakat dönen topta penaltı noktası üzerinden Serdar Dursun'un şutu ağlara gitti: 2-0.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

GOL | 47. dakikada Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun baskısıyla kazanılan top sonrası Serdar Dursun, şık bir pasla ceza sahası içi sol çaprazdaki Lincoln'ü gördü ve Brezilyalı oyuncu, yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

GOL | 51. dakikada Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sağ kanattan yaptığı ortaya altı pas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Serdar Dursun; kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0.

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe-Alanyaspor hazırlık maçı saat 19.00'da başladı. S Sport Plus'tan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde...

Fenerbahçe-Alanyaspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can, King, Serdar Dursun.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Pereira, Yusuf, Hassan, Lusamba.

7 eksikle Antalya’da

Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ilk bölümünde çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Ülker Stadı’nda iki hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Vallecano’yu 3-1, Villarreal’i ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Jorge Jesus ve öğrencileri, hazırlıkların ikinci bölümü için dün Antalya’ya gitti. 10 Aralık Cumartesi gününe kadar burada çalışmalarını sürdürecek olan Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçları oynayacak.

Sadece fit olanlar

Fenerbahçe, kampa 7 eksikle gitti. Dizindeki sakatlık nedeniyle iki haftalık tedavi sürecine başlayan Enner Valencia’nın yanı sıra Luan, Pedro, Altay, Emre Mor, Arda Güler Antalya’ya götürülmedi. Sakatlar kervanına eklenen son isim olan Ezgjan Alioski de İstanbul’da bırakıldı. Jesus’un, oynanacak iki hazırlık maçı nedeniyle sadece tamamen fit durumda olan oyuncuları Antalya’ya götürdüğü öğrenildi.

Akademiden 5 oyuncu

Sarı Lacivertliler’in kafilesinde akademiden 5 isme yer verildi. A takım kadrosunda bulunan kaleci Osman Ertuğrul Çetin’e, yine akademide forma giyen 16 yaşındaki file bekçisi Muhammet Doğukan Demir eşlik edecek. 18 yaşındaki stoper Yiğit Efe Demir ile orta saha oyuncuları 18 yaşındaki Yusuf Kocatürk ve 16 yaşındaki İsak Vural, hazırlık maçlarında Jesus’tan görev bekleyecek.