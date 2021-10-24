Fenerbahçe , Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligde son maçında Trabzonspor ’a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi’nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Son haftaların formda takımı Aytemiz Alanyaspor Bülent Korkmaz yönetiminde deplasmanda galibiyet arıyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI

Maçtan dakikalar

2. dakika | Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlık geçirdi. İkili mücadele sırasında Davidson'un eli yüzüne gelen Zajc yerde kaldı.

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Berke Özer, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun.

Alanyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de...

Ligde son maçında Trabzonspor’a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi’nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira’nın öğrencileri, 9 maçta topladığı 19 puan ve averajla haftaya 3. sırada giriyor.