Fenerbahçe-Alanyaspor (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan ardından Topuk Yaylası'na geçen Fenerbahçe, hazırlık maçı yapmaya devam ediyor. İlk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0'la geçen Erol Bulut'un ekibi, ikinci maçında ise Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.

MÜCADELE BAŞLADI

Mücadelenin 6. dakikasında Alanyaspor Salih Uçan'ın golü ile 1-0 öne geçti. Salih Uçan yaklaşık 30 - 35 metreden kullandığı frikikte topu direkt kaleye gönderdi. Altay Bayındır önde yakalandı ve top ağlara gitti.

Maçın 38. dakikasında Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe adına sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ekipler 1-1'lik eşitlikle ilk devreyi bitirdiler.

Mert Hakan Yandaş korkuttu

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ilk yarısının son anlarında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş, kenara değişiklik işareti yapılmasına rağmen sahaya döndü ve ilk yarıyı tamamladı. 26 yaşındaki futbolcu korner atışında Ceyhun Gülselam'ın sert müdahalesi sonrası yerde kalmıştı.

Garry Rodrigues sakatlandı

Fenerbahçe'de 2. yarıda oyuna giren Garry Rodrigues 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine oyuna giren isim ise Miha Zajc oldu.

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Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Topuk Yaylası'nda oynanan hazırlık maçı saat 17.00'de başladı. Fenerbahçe'nin Youtube hesabında Katıl butonundan üye olanlar, Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçlarını canlı izleyebiliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Mücadelenin 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, Salih Uçan, Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy, Coulker, Ceyhun, Mustafa Pektemek

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