Fenerbahçe - Alanyaspor (CANLI)

Bir tarafta 4 maçlık galibiyet serisine Trabzon deplasmanında 2-1 kaybederek veda eden Fenerbahçe... Diğer tarafta sezonun flaş takımı olan, ligde son 5 karşılaşmasını da kazanarak adım adım zirveye ilerleyen Alanyaspor... Beşiktaş ve Trabzonspor'un kazandığı haftada Fenerbahçe zorlu maçta Alanyaspor'u yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı mağlup eden Erol Bulutlu Alanyaspor ise Fenerbahçe deplasmanında galibiyet peşinde. İki takım arasındaki zorlu mücadele başladı.

(CANLI ANLATIM)

Mücadele başladı...

Fenerbahçe - Alanyaspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriç

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopsis, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı zorlu 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.







