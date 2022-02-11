Sezon başında teknik adam arayışları sırasında adı gündeme gelen Marco Silva, Fenerbahçe ’nin tercihi olmamıştı. Portekizli çalıştırıcı, Championship ekibi Fulham’ın başına geçti. Silva, burada çok başarılı bir performans gösterdi ve 29 maçta topladığı 61 puanla zirvede yer alıyor. Ayrıca adı Sarı- Lacivertliler ile anılan Fulham’ın Sırp forveti Aleksandar Mitrovic de 27 karşılaşmada 30 gol atıp, 7 asist yaparak resmen Championship’e damgasını vurdu.