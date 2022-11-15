PalaDozza’da bugün oynanacak mücadele TSİ 22.30’da başlayacak ve FBTV’den canlı yayınlanacak. Sarı lacivertlilerin hedefi ise İtalya’dan galibiyetle dönmek.

Natasha Howard 23 sayı üretmişti

Sarı lacivertliler, EuroLeague Women üçüncü hafta maçında Metro Enerji Salonu’nda konuk ettiği Olympiacos SFP’yi 95-89’luk skorla mağlup ederek bu sezon Avrupa arenasında ilk galibiyetini almıştı. Natasha Howard 23 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olurken, Kayla McBride 22 sayı ile ön plana çıkmıştı.

66 sayı Natasha Howard'dan

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women’da geride kalan üç haftanın ardından rakip potalara 242 sayı bıraktı. Natasha Howard ürettiği 66 sayı ile takımın Avrupa’da en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Başantrenör Marina Maljkovic yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, İtalya’nın Bologna şehrine giderek maç saatini beklemeye başladı.