Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda güldü

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı deplasmanda ilk galibiyetini aldı
Rakibini 85-67 yenen sarı lacivertliler, EuroLeague’deki ikinci galibiyetine imza attı ve ilk deplasman galibiyetini elde etti.
Emma Meesseman maçın oyuncusu oldu
Emma Meesseman 20 sayı, 5 asist ve 7 ribaunt ile maçın oyuncusu oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Bologna kentindeki Paladozza Spor Salonu'nda oynanan maça; Olcay Çakır Turgut, Olivia Epoupa, Kayla McBride, Natasha Howard ve Emma Meesseman beşiyle başladı.
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 15-20
2.Çeyrek: 17-17
3.Çeyrek: 17-24
4.Çeyrek: 18-24
Sarı lacivertli takımın skor dağılımı ise şöyle oldu;
Meesseman 20, Howard 17, McBride 11, Alperi 10, Raca 10, Olcay 9, Merve 6, Epoupa 2
Sonraki maç 19 Kasım Cumartesi günü
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı bir sonraki maçını ise ligde 19 Kasım Cumartesi günü oynayacak.