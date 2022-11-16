Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda güldü

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı deplasmanda ilk galibiyetini aldı

Rakibini 85-67 yenen sarı lacivertliler, EuroLeague’deki ikinci galibiyetine imza attı ve ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Emma Meesseman maçın oyuncusu oldu

Emma Meesseman 20 sayı, 5 asist ve 7 ribaunt ile maçın oyuncusu oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Bologna kentindeki Paladozza Spor Salonu'nda oynanan maça; Olcay Çakır Turgut, Olivia Epoupa, Kayla McBride, Natasha Howard ve Emma Meesseman beşiyle başladı.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 15-20

2.Çeyrek: 17-17

3.Çeyrek: 17-24

4.Çeyrek: 18-24

Sarı lacivertli takımın skor dağılımı ise şöyle oldu;

Meesseman 20, Howard 17, McBride 11, Alperi 10, Raca 10, Olcay 9, Merve 6, Epoupa 2

Sonraki maç 19 Kasım Cumartesi günü

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı bir sonraki maçını ise ligde 19 Kasım Cumartesi günü oynayacak.



