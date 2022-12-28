Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, bu yıl 28.’si düzenlenecek olan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. 28 Aralık Çarşamba günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.





Lig şampiyonu Fenerbahçem ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin karşı karşıya geleceği Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez 1993’te düzenlendi.

Tarihinde 12 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Fenerbahçe, son şampiyon unvanıyla parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding'in 12 haftalık ING Kadınlar Basketbol Süper Lig performansına bakıldığında 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 22 puanla ikinci sırada yer aldığı görülüyor. Bu süreçte rakip potaya 1043 sayı atan sarı lacivertliler, potasında 769 sayı gördü.

EuroLeague Women’da da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Alagöz Holding, 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet sonunda topladığı 12 puanla BC Polkowice’nin arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Hem Türkiye Ligi’nde hem de EuroLeague Women’da mücadele eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 23 puanla ilk sırada bulunurken, Avrupa’daysa 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 11 puanla 4. basamakta yer alıyor.