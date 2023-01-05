Fenerbahçe Alagöz fark attı!

Kadınlar EuroLeague A Grubu’nda Fenerbahçe Alagöz Holding evinde haftaya lider giren Polonya’nın BC Polkowice ekibini 111-61 yendi. Üst üste altıncı galibiyetini alan Kanarya böylece sezonun ilk maçında deplasmanda 73-46 yenildiği rakibinden rövanşı almış oldu.

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Bu grupta USK Prag, Fenerbahçe ve Polkowice 8 maçta 6’şar galibiyetle zirvede yer alıyor. B Grubu’nda Yenişehir Belediye Mersin’de lider İspanyol Perfumerias’ı 85-80 yendi. Üst üste 3. galibiyetini alan Mersin ekibi 5 galibiyet, 3 yenilgi ile zirvedeki rakibiyle puanlarını eşitledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Avantajlı

Eurocup play-off turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring Macaristan’da Uni Györ’ü 78-61 yenerek tur için büyük avantaj sağladı. Aynı kupadaki ekiplerimizden Nesibe Aydın, Ankara’da İspanyol Casademont Zaragoza’ya 67-66 mağlup oldu. Ormanspor da Belçika’da Castors Braine’e 90-62’lik skorla boyun eğdi. (Spor Arena)