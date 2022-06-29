Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , 3. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı Lacivertliler, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana'yı 4-0'la geçen Kanarya, Al Shamal engelini aşıp moral depolamak istiyor.

Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Kanarya'nın gollerini yeni transferlerden Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya attı. İkinci hazırlık maçındaysa Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana’yı konuk eden Sarı Lacivertliler, mücadeleden Mergim Berisha, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta’nın golleriyle 4-0 galip ayrıldı.

İkinci etap çalışmaları Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg bölgesinde yapacak.

Rakipler Partizan ve Mol Fehervar

Sarı Lacivertliler, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı yapacak. TSİ 18.30'da başlayacak her iki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda oynanacak.