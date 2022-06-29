Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı (CANLI)

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , 3. hazırlık maçına çıktı. Sarı Lacivertliler, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşı karşıya geliyor. Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana'yı 4-0'la geçen Kanarya, Al Shamal engelini aşıp moral depolamak istiyor.

Maçtan dakikalar

7'| Sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Osayi, Zajc ile duvar pası yaptı ve ceza alanına girdi. Osayi'nin şutunda top kaleci Seck'te kaldı.

GOL | Fenerbahçe 10. dakikada Bruma'nın golüyle 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Bruma, şutunda topu ağlara gönderdi.

17'| Al Shamal'ın geliştirdiği atakta Aboulros kale alanına doğru topu çevirdi. Ali Olwan'ın şutunda kaleci Altay Bayındır son anda gole izin vermedi.

24'| Al Shamal serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Attwan'ın şutunda top yandan auta gitti.

30'| Szalai'nin Uuun pasıyla savunmadan çıkan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci topa hareketlendi. Kaleci Seck, çıkarak topu kontrol etti.

38'| Sağ kanattan dip çizgiye inen Osayi Samuel, yerden Samatta'ya doğru göndermek istedi. Top Al Shamal savunmasında kaldı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

50'| Pelkas'ın pasında topla buluşan Berisha, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu gönderdi. Kaleci topu kornere çeldi.

GOL | 54. dakikada Al Shamal, maça dengeyi getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Attwan'ın vuruşunda top ağlara gitti.

GOL | Fenerbahçe, 60. dakikada Enner Valencia'nın golüyle yeniden öne geçti. Sağ kantta topla buluşan Diego Rossi'nin ceza sahasına doğru gönderdiği topta Valencia kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

GOL | Fenerbahçe, 66. dakikada Berisha'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sarı-Lacivertli ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Berisha, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

GOL | Al Shamal, 75. dakikada farkı 1'e indirdi. Attwan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği topta Al Sayed vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Can Bartu Tesisleri'nde oynanan Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı bugün saat 18.00'de başladı. Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Szalai, Ferdi, Osayi Samuel, Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, Zajc, Bruma, Samatta

Al Shamal: Seck, Mitwali, Al Jabri, Nani, Hashemi, Mubarak, Aboulros, Al Yazidi, Attwan, Waad, Olwan

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Kanarya'nın gollerini yeni transferlerden Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya attı. İkinci hazırlık maçındaysa Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana’yı konuk eden Sarı Lacivertliler, mücadeleden Mergim Berisha, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta’nın golleriyle 4-0 galip ayrıldı.

İkinci etap çalışmaları Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg bölgesinde yapacak.

Rakipler Partizan ve Mol Fehervar

Sarı Lacivertliler, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı yapacak. TSİ 18.30'da başlayacak her iki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda oynanacak.