Fenerbahçe aktivasyon idmanı yaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe sahada aktivasyon idmanı yaptı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli oyuncular antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.



