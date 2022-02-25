Fenerbahçe Akademisi’nden Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Özgür Özaktaç, kişisel sosyal medya hesabından Arda Güler ve sarı-lacivertli ekipteki akademi oyuncu izleme biriminin kapatıldığına dair çıkan iddialarla ilgili olarak bir açıklama paylaştı. Özaktaç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerimiz Arda Güler’in transfer sürecine dair kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan, ‘bu transferi kişiler odaklı, neredeyse şans eseri geliştiği’ algısını yapanlara karşın; Arda Güler, 14 yaşından önce Türkiye karmalarında oynayan, turnuvalara giden, büyük kulüplerin radarında olan bir oyuncuydu. Kulübümüz ve Başkanımız Ali Koç’un devreye girmesiyle, Arda’nın ve kıymetli ailesinin de yürekten Fenerbahçeli olmalarıyla, Arda’mızın Alex de Souza hayranı olmasıyla, tüm bunlara ek olarak Kulübümüz tarafından atılan maddi manevi adımlarla Arda Güler Fenerbahçemizin bir parçası olmuştur. Bu noktada Arda’yı yetiştiren ve ısrarla bünyelerinde kalmasını isteyen ülkemizin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği’ne de transferdeki olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyoruz.

Bir diğer konu; akademimizin oyuncu izleme biriminin kapatıldığı iddiası.. Bu mantık dışı iddianın gerçekle tabi ki hiçbir ilgisi yoktur. Akademimizin oyuncu izleme birimi sürekli gelişen bir yaklaşım ve değişen sistemle faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin dört bir yanından onlarca oyuncu izlenmekte, farklı yaş gruplarına transferler yapılmaya devam etmektedir. Kapatıldı denilen önceki döneme kıyasla şu an Türkiye’nin tamamını kapsayan oyuncu havuzu ve izleme / takip sistemi oluşturulmuştur. Tek bir bölge ve şehre sabit kalınmamaktadır. İlerleyen dönemde, gerekirse geçmiş döneme dair detay ve istatistikleri de ayrıca paylaşacağım. Camiamızdan gerçek dışı gündemlerin parçası olmamalarını, akademimize dair negatif iddiaları dikkate almamalarını rica ederim.”

İSTANBUL, (DHA)







