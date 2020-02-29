Fenerbahçe ağır yaralı! Süper Lig 24. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı kızışırken, puan durumu altüst olmaya devam ediyor. 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta golcüsü Burak Yılmaz'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı, zirveye tutundu. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti, liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen hafta evinde Galatasaray 'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanında 1 puanı 90+6'da kurtardı. Zorlu maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, 39 puanla 7. sırada yer aldı.

Süper Lig puan durumu

1.Trabzonspor 48 puan (1 maçı eksik)

2.M.Başakşehir 46 puan (1 maçı eksik)

3.Galatasaray 45 puan (1 maçı eksik)

4.Sivasspor 45 puan (1 maçı eksik)

5.Beşiktaş 40 puan

6.A. Alanyaspor 39 puan

7. Fenerbahçe 39 puan

8.Göztepe 34 puan (2 maçı eksik)

9.Gaziantep FK 31 puan (1 maçı eksik)

10.Gençlerbirliği 27 (1 maçı eksik)

11.Antalyaspor 26 puan

12 BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan (2 maçı eksik)

13. Denizlispor 24 puan (1 maçı eksik)

14.Çaykur Rizespor 22 puan (1 maçı eksik)

15.İH Konyaspor 22 puan

16.Kasımpaşa 20 puan

17.MKE Ankaragücü 20 puan

18.İM Kayserispor 16 puan

Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

Alanyaspor 1 - 2 Beşiktaş

Konyaspor 0 - 0 Kasımpaşa

Trabzonspor 5 - 2 Çaykur Rizespor

Antalyaspor 2 - 2 Fenerbahçe

Denizlispor - Yeni Malatyaspor

Ankaragücü - Sivasspor

Galatasaray - Gençlerbirliği

Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü

Kayserispor - Göztepe

Süper Lig 25. hafta fikstür

Beşiktaş - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Konyaspor

Gaziantep FK - Trabzonspor

Göztepe - Başakşehir

Fenerbahçe - Denizlispor

Kasımpaşa - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Sivasspor - Galatasaray

Gençlerbirliği - Alanyaspor