Fenerbahçe ağır yaralı

18 günlük aranın ardından Süper Lig’e Ankaragücü deplasmanıyla dönen Fenerbahçe, Başkent’te beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan konuk ekip, tehlike hattından iyice uzaklaşıp, derbiye moralli gitme fırsatını tepti. Sadece sonuç değil, oyuncular açısından da Kanarya sıkıntı yaşadı. İlk devrede sakatlanan İsla, ikinci yarı öncesi yerini Ayew’e bıraktı. İkinci yarının sonlarına doğru Tolgay Arslan, yorgunluk sebebiyle kenara keldi, bu sırada sakatlığı bulunan Serdar Aziz, maçı sakat sakat tamamladı. Serdar’ın durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.

Canteros da atıldı

Dakikalar 88’i gösterdiğinde ise Canteros’un vurduğu top, Zajc’in yüzüne isabet etti. Bu sırada ev sahibi topu dışarı atmadığı için Mehmet Ekici, Canteros’la birbirine girdi. Olaya daha sonra kaleci Harun ve Ankaragücü’nden Moke de dahil oldu. Ekici ve Canteros kırmızı, Harun ile Moke sarı kart gördü.

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