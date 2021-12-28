Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puanla 4. sırada ve Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Afyonspor'la karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takım rakibini geçerek bir üst tura geçmek istiyor. Afyonspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Fenerbahçe - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş - Altay (Vodafone Park)