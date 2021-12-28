Fenerbahçe - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ise Afyonspor'la karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertli takım 2. Lig'de mücadele eden rakibini geçerek sürpriz yaşatmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puanla 4. sırada ve Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Afyonspor'la karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takım rakibini geçerek bir üst tura geçmek istiyor. Afyonspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
Fenerbahçe - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
29 Aralık Çarşamba:
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)
30 Aralık Perşembe:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş - Altay (Vodafone Park)