Süper Lig ’de sezonun ilk yarısı bitti. Lider Trabzonspor ’un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe ’de gözler, bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına çevrildi. Sarı-Lacivertliler, kupaya 5. turdan dahil oldu. Kanarya, bu akşam taraftarı önünde 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden AFJET Afyonspor’u konuk edecek. Turu geçecek takım, tek maç eleminasyon sistemi üzerinden belli olacak. Fenerbahçe’de geçici teknik adam Zeki Murat Göle’nin bu karşılaşmaya as ve yedek oyuncuların karışımıyla oluşacak bir 11’le sahaya çıkması bekleniyor. Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe için Türkiye Kupası artık daha önemli hale geldi.

AFJET Afyonspor çok formda

AFJET Afyon, güçlü rakibinin karşısına son derece formda bir şekilde çıkacak. Sezona istediği gibi başlayamayan Mor- Beyazlılar, ligin 10. haftasının ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Mustafa Çapanoğlu’nun yerine gelen Cem Kavçak yönetiminde çıkışa geçen Afyon, ligde oynadığı son 5 maçı da kazandı ve 1. Lig için iddialı konuma geldi. Konuk takımın kadrosunda dikkat çeken isimler İsmail Haktan Odabaşı, Erhan Şentürk ve Fatih Aktay. Afyon, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye büyük bir sürpriz yapıp tarihe geçecek bir sonuç almayı hedefliyor.

Fenerbahçe - AFJET Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe - AFJET Afyonspor maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek. Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe - AFJET Afyonspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Crespo, Mert Hakan, Burak Kapacak, Pelkas, Muhammed, Serdar Dursun

AFJET Afyonspor: Anıl, Alper, Taha Can, Erdinç, Feyyaz, Mithat, Doğan, Melik, Erhan, İsmail Haktan, Fatih