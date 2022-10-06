Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı iddaa oranları

Beşiktaş derbisinden 0-0'la çıkan Fenerbahçe , Süper Lig'in ilk 7 haftasını (1 maçı eksik) 14 puanla 7. sırada geçti. Sarı-lacivertlilerde Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres sakat. Son antrenmanda Willian Arao'nun da dinlendirildiği bilgisi geçildi. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun kağıt üstünde en zayıf takımı olan AEK Larnaca karşısında Jorge Jesus'un ligde süre vermediği isimleri sahaya sürmesi şaşırtmaz. İsmail Yüksek'in ilk 11'de olacağını kendisi açıklayan Portekizli teknik adam, Miha Zajc ve Arda Güler'e de şans verecektir. Sağ bekte Bright Osayi-Samuel, hücumda Michy Batshuayi formaya yakın isimler... Jesus, maç kondisyonu kazanması için Serdar Aziz, Emre Mor gibi oyuncuları da ilk 11'de başlatabilir.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca, geçen yıl normal sezonu 3. bitirdi ama "Şampiyonluk" etabında APOEL'i geride bırakıp sezon sonunda 2. sırayı aldı. Bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan David Badia ile yolları ayırıp takımın başına Jose Luis Oltra'yı getirdiler. Oltra, Süper Lig'den birçok takımın kullanmasına aşina olduğumuz 4-2-3-1'le takımını sahaya sürüyor. Son lig maçında sakatlanan sol açık Adam Gyurcso'nun İstanbul'a gelmediği aktarıldı. Tecrübeli sağ açık Bruno Gama da sakat. Yine son lig maçında 75'te kenara gelen sol bek Nikos Englezou şüpheli. Sol bekte muhtemelen Angel Garcia izleyeceğiz. Eldivenler, geçen sezon Göztepe 'den tanıdığımız Kenan Piric'e emanet. Hücum merkezinde büyük tecrübe, Ivan Trickovski forma giyiyor. Sağ bekte bir başka tecrübe, Venezuela Milli Takımı'nda da zaman zaman boy gösteren Roberto Rosales olacak. Stoperde ise 35'lik Nenad Tomovic'i göreceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, daha önce Güney Kıbrıs'tan AEL Limasol'la karşılaştı. 2 maçı da gol yemeden kazandı. (1-0, 2-0)

- AEK Larnaca 3 sezon önce Gent'e, bu sezon Rennes'e kaybetti ancak son 14 Avrupa maçında o 2 maç dışında yenilgileri yok. (8G 4B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %58'lik kesim sarı-lacivertli temsilcimizden Kadıköy'de 3 puan bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada 2.5 gol barajını aşılacağını düşünüyor.