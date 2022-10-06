Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler (Jesus'tan sürpriz tercih)
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı öncesi son dakika gelişmeleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes deplasmanında müthiş bir efor ortaya koyan Fenerbahçe bu kez gücünü Rum temsilcisi AEK Larnaca'ya karşı test edecek. Derbi maçta Beşiktaş'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe Rum ekibini yenerek gruptan çıkma adına önemli 3 puanı almak istiyor. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... 11'ler açıklandı!
Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Stadı'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Fenerbahçe - AEK Larnaca 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, İsmail, Emre Mor, Lincoln, Rossi, Batshuayi
AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.
Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.
Avrupa'da 249. maç
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.