Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı (CANLI)

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Chris Kavanagh ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

10' Lincoln uzaklardan kazanılan frikikte kaleye vurdu, kaleci Piric sektirdi, dönen topa sol çaprazdan Alioski vurdu Piric yine başarılı.

ROSSİ KAÇIRDI!

16' Lincoln'ün harika derin pasında savunma arkasına sarkan Rossi ceza alanı sol çaprazında kaleci Piric'le karşı karşıya kaldı ancak şutu Piric'in üstüne...

GOL!

26' Sağ kanatta topla buluşan Rossi, koşuya başlayan Michy Batshuayi'ye havadan gönderdi, kaleci Piric'le karşı karşıya kalan Belçikalı golcü çok sert ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Fenerbahçe 1-0 önde! Batshuayi, Kadıköy'deki Dinamo Kiev maçında da sahneye çıkmış ve Sarı-Lacivertliler'e zaferi getirmişti.

YİNE PİRİC BAŞARILI!

35' İsmail topu kaptı, Fenerbahçe hızlı atağa çıktı, İsmail sağ çapraza Emre'ye bıraktı, yıldız oyuncu ters ayağıyla vurdu, yine Piric başarılı. Geçen sezon Göztepe'nin kalesini koruyan Piric 35 dakikada 4 kurtarışa imza attı.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - AEK Larnaca 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, İsmail, Emre Mor, Lincoln, Rossi, Batshuayi

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.









Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

Avrupa'da 249. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.