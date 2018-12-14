Ali Koç, Finansal Fair-Play anlaşmasını hiçe sayıp saymama konusunu ciddi şekilde düşünüyor. Eğer FFP’nin dışına çıkma kararı alınırsa, ilk hedef Cecs Fabregas olacak. Sarı-Lacivertliler’in durumunu yakından takip ettiği İspanyol yıldızla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fabregas’ın diğer talibi Milan, büyük ölçüde yarıştan çekildi. Son olarak Chelsea de 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu tamamen gözden çıkarttı. İngiliz ekibi, ocak ayında yollarını ayırmayı düşündüğü Fabregas’ın alternatifini belirledi.

Eşyalarını topluyor

Barcelona forması giyen 24 yaşındaki Denis Suarez için teklif yapıldı. Daha önce yaptığı açıklamada, “Sözleşmem sezon sonunda bittikten sonra Chelsea’den ayrılacağım” diyen İspanyol oyuncu da artık eşyalarını toplamaya başladı. Başkan Ali Koç, FFP’yi gözden çıkartırsa, dünyaca ünlü yıldız için kesenin ağzını açacak. Bu transfer gerçekleşirse hem saha içinde hem de camiada heyecan yaratacak önemli bir takviye yapılmış olacak.