Fenerbahçe , Batshuayi ile birlikte ana transfer operasyonunu bitirdi. Ancak bir‘fırsat’ daha kovalanıyor. Transfer döneminin son gününde Sarı-Lacivertliler savunma hattına takviye yapabilir. İşte son gün dedikoduları...

Tayyip Talha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Beşiktaş 'ın da istediği Adana Demirspor'un genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç transferini bitirdi. Genç oyuncunun transferi için Fenerbahçe, Adana Demirspor ile görüştü, oyuncunun şartlarını sordu ve her konuda anlaşma sağlandı. Ligde ve Avrupa'da savunmada sıkıntı çeken Fenerbahçe, bu transfer ile birlikte o bölgenin sorununu da ortadan kaldırmak istiyor. Genç oyuncu; bugün sağlık kontrollerinden geçecek ardından da imzayı atarak Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek.

Nagalo’ya resmi teklif

Sarı-Lacivertliler, TFF’nin 21 yaş altı yabancı oyunculara ayrı bir kontenjan açması üzerine genç savunmacı arayışına başlamıştı. Nordsjaelland forması giyen Adamo Nagalo’da karar kılındı ve Danimarka temsilcisine resmi teklif yapıldı. Fenerbahçe’nin 1 milyon Euro önerdiği, Nordsjaelland’ın ise bu rakamı artırmaya çalıştığı öğrenildi.

Mbuku iddiası

Fransız gazetesi L’Equipe, Fenerbahçe’nin Reims forması giyen kanat oyuncusu Nathanel Mbuku için girişimde bulunduğunu yazdı. Habere göre iki kulüp, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon Euro’ya el sıkıştı. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç yeteneğin, Fenerbahçe’nin teklifine olumsuz yaklaştığı belirtildi.







