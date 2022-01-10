Teknik direktör belirsizliği devam eden Fenerbahçe , Mario Balotelli'den yoksun Adana Demirspor'u Kadıköy'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

İlk yarının son maçında Yeni Malatyaspor'u yenen, arkasından kupada AFJET Afyonspor'a karşı uzatmada bulduğu gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe'de hala teknik direktör belli değil! Jorge Jesus gelir mi, Joachim Löw ikna olacak mı derken sarı-lacivertli ekip 4. kez Zeki Murat Göle ile bir resmi maça çıkacak... Galatasaray ve Beşiktaş 'ta artan Covid-19 vakalarına nazaran Samandıra'ya kapanmanın faydasını gördüler ancak; rehabilitasyon süreci devam eden Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Mergim Berisha dışında son anda 2 isim sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Miguel Crespo ve Nazım Sangare darbeye bağlı ağrı şikayeti nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Savunmada "Kim & Szalai" bozulmayacak, hücumun en ilerisinde Enner Valencia izleyeceğiz. Büyük ihtimalle Valencia arkasında da "İrfan Can, Mesut Özil & Pelkas" üçlüsü oynayacak.

Ligin ilk yarısının son 4 maçın 10 puan toplayan Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaraspor'u 3-2 yenerek yoluna devam etmişti. Mavi Şimşekler'de Mario Balotelli koronavirüs karantinasında, Khadim Rassoul sakat, Simon Deli ise Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor. TD Vincenzo Montella'nın stoperde "Samet & Tayyip" ikilisiyle oynaması, sol bekte Kaan Kanak'ı kullanması bekleniyor. Balotelli'nin yokluğunda en ileride Britt Assombalonga görebiliriz. Arkasında "Yunus, Bjarnason & Vargas" forma giyebilir. David Akintola "yedek kuvvet" olacak. Orta sahanın yükünü Gökhan İnler ve Benjamin Stambouli çekecek. Gökhan İnler yerine Sinan Kurt da forma giyebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı 3 resmi maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında tamamlandı.

- Adana Demirspor'un deplasmanda oynadığı son 8 lig maçının 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

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Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,61 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,70'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,60 iken Misli.com'da 1,69!

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üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %52'lik kesim ikinci devrenin ilk maçında Kadıköy'de kazanan tarafın sarı-lacivertli ekip olacağını düşünüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.