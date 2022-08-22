Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı iddaa oranları

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 6-0'la geçen Fenerbahçe , hafta arası da UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 yenmişti. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ve Nazım Sangare'den sonra Bruma da sakatlandı. Joshua King'in ise dinlendirilmesi bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklar Arda Güler'in de ailevi bir nedenden dolayı Adana Demirspor karşısında sahada olamayacakğını doğruladı... Yeni transferlerden Joao Pedro ilk kez maç kadrosunda yerini alacak. Avusturya'da süre almayan Brigh Osayi-Samuel ile Enner Valencia'nın da ilk 11'e geri dönmeleri bekleniyor. Kalede Altay Bayındır, stoperde Attila Szalai, beklerden birinde Ferdi Kadıoğlu forması garanti olan diğer isimler... TD Jorge Jesus sıkışık fikstürde hem oyuncu hem de taktik rotasyonu yapıp kafaları iyice karıştırdı. Fenerbahçe'nin şu sıralar ilk 11'ini sayarken olduklça zorlanıyoruz...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sezona 2 maçta 6 puanla başlayan Adana Demirspor'da yeni transfer Henry Onyekuru 2 maçta da tabela yaptı. Eskilerden Younes Belhanda ve David Akintola formda göründü. Elde Britt Assombalonga gibi önemli bir silah da var... Sol beke Kevin Rodrigues, sol stopere Yaroslav Rakitskyi, orta alana Badou Ndiaye takviyeleri yaptılar. İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin hafif sakatlığı nedeniyle Kadıköy'de oynaması beklenmiyor. TD Vicenzo Montella; Rakitskyi'nin yanında Samet Akaydın'ı, Ndiaye'nin yanında Gökhan İnler'i tercih ediyor. Kadroya yeni katılan Rus golcü Artem Dzyuba ve henüz hiçbir resmi maçta forma giymeyen bir diğer yeni transfer Bosna Hersekli kaleci Goran Karacic deplasman kafilesinde yer aldı. Durumları maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Süper Lig 'de oynadığı son 16 maçı kaybetmedi! (12 galibiyet - 4 beraberlik)

- Geçen sezonu 7-0'la kapatan Adana Demirspor, bu sezonla birlikte son 3 lig maçını toplamda 13 gol atarak kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %39'luk kesim sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'de taraftarının da desteğiyle 3 puana uzanan taraf olmasını bekliyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM EDİTÖRÜ BERAT KAVUŞ’UN YORUMU

Lige 2'de 2 ile başlayan bir Adana Demirspor ve 2 maçta 4 puan toplayan ve Avrupa'dan moralli dönen bir Fenerbahçe'nin mücadelesini izleyeceğiz. Fenerbahçe tarafında, takımda çok fazla eksik bulunuyor ancak kadro genişliği bu eksikleri kapatacak seviyede. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı bir karşılaşmayı golsüz bitirmesi oldukça zor. Adana ekibinin ise ileride oynayan Assombalonga, Onyekuru, Belhanda gibi oyunculara sahip olması gole çok yakın olmalarının ispatı diyebiliriz. Oyunun genel hakimi Fenerbahçe olacaktır. Adana Demirspor'un bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin arkada bıraktığı boşlukları yetenekli ayaklarıyla değerlendirebileceği görüşündeyim. Her iki ekibin de gol bulabileceği bir karşılaşma bizi bekliyor.