Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in üçüncü haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Viyana’da yaptığı antrenmanla başladı.

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile Viyana’da karşılaşan ve geceyi burada geçiren kafile, Adana Demirspor maçı öncesi ilk antrenmanını da SV Essling takımının tesislerinde yaptı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Austria Wien maçına ilk 11’de başlayan oyuncular, konakladıkları otelin spor salonunda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.