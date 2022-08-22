Fenerbahçe , ligde Kadıköy’deki şok 3-3’lük Ümraniye beraberliği ile başlamıştı. Geçen hafta ise Kasımpaşa deplasmanında alınan 6-0’lık galibiyet, herkese büyük moral verdi. Sarı- Lacivertliler, Austria Wien zaferiyle yakaladığı güzel havayı bu akşam Adana Demirspor karşısında da sürdürmek istiyor. Bu mücadelenin Kanarya için ayrı bir anlamı daha var. Fenerbahçe, en son geçen sezonun 8. haftasını lider kapatmıştı. Sarı-Lacivertliler, 17 Ekim’de Trabzon deplasmanında 3-1 yenilince 9. haftada zirveyi kaybetmişti. O tarihten sonra bir daha puan tablosunun zirvesine çıkamadılar.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacük mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Adana Demirspor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre, Lincoln, Rossi, Valencia

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

Arda özel izinli! 4 oyuncu sakat

Sarı-Lacivertliler, sezon henüz yeni başlamasına rağmen sakatlıktan çok çekti. Fenerbahçe'de şu anda Serdar Aziz ve Bruma takımdan ayrı. Nazım Sangare ise uzun süredir sakat. Kanarya'da Mergim Berisha'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı- Lacivertliler'de Austria Wien maçında sakatlanarak kenara gelen Joshua King'in de bu akşamki mücadelede riske edilmemesi bekleniyor. Ayrıca Arda Güler de ailevi bir sebep nedeniyle özel olarak izin aldığı için kadroda olmayacak.

Joao Pedro hazır

30 yaşındaki oyuncu, gelir gelmez sakatlanarak büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Joao Pedro iyileşti, takımla çalışmalara başladı. Bugünkü maç, Brezilyalı futbolcu için özel bir anlam taşıyacak. Pedro, yeni takımında ilk kez maç kadrosunda olmaya hazırlanıyor. Tecrübeli hücum oyuncusu gözü, karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde siftah yapmak için Jorge Jesus’ta olacak.

Gustavo 11'e, Luan kulübeye

Jorge Jesus’un, Adana Demir karşısında savunma kurgusunu bir kez daha değiştirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Austria Wien karşısında 3’lü defans hattıyla sahaya çıkmış, Lemos-Szalai-Luan görev yapmıştı. Bu akşam Sarı- Lacivertliler’in 4’lüye dönmesi bekleniyor. Savunmanın göbeğinde ise Gustavo Henrique ile Szalai’nin oynayacağı öğrenildi. Luan Peres’in yanı sıra Alioski’nin Adana Demir maçında kulübede olması muhtemel.

Tribünler dolacak

Sarı-Lacivertli ekip, bu hasretine Adana Demir karşısında son verebilir. Jorge Jesus’un öğrencileri mücadeleyi kazanmaları halinde tam 310 gün sonra ligde liderliği ele geçirecek. Bu durum, tüm takıma ekstra bir motivasyon sağlayacak gibi görünüyor. En büyük destek ise, biletleri tamamen tüketen ve tribünleri tıklım tıklım dolduracak olan 12. adamdan gelecek.

Demir, çok formda

Adana Demir, ligde harika bir başlangıç yaptı. Şimşekler, önce Giresun deplasmanında 3-2 kazandı ardından Sivasspor’u 3-0 mağlup etti. Montella’nın ekibi haftayı lider tamamlamıştı. Onların da tek amacı, 3. hafta sonunda da zirvedeki yerini korumak. Yeni transfer Henry Onyekuru sezona çok iyi başladı, 2 kez ağları sarstı. Younes Belhanda da 2 golü bulunuyor. Kıran kırana geçmesi beklenen maç, haftanın liderini belirleyecek.