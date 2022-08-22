Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı (CANLI)

Fenerbahçe , ligde Kadıköy’deki şok 3-3’lük Ümraniye beraberliği ile başlamıştı. Geçen hafta ise Kasımpaşa deplasmanında alınan 6-0’lık galibiyet, herkese büyük moral verdi. Sarı- Lacivertliler, Austria Wien zaferiyle yakaladığı güzel havayı bu akşam Adana Demirspor karşısında da sürdürmek istiyor. Bu mücadelenin Kanarya için ayrı bir anlamı daha var. Fenerbahçe, en son geçen sezonun 8. haftasını lider kapatmıştı. Sarı-Lacivertliler, 17 Ekim’de Trabzon deplasmanında 3-1 yenilince 9. haftada zirveyi kaybetmişti. O tarihten sonra bir daha puan tablosunun zirvesine çıkamadılar.

Maçtan dakikalar

4'| Adana Demirspor etkili geldi. Sol kanattan topu taşıyan Onyekuru'nun ortasında Artem Dzyuba kale önünde vuruşunu yapamadı.

14'| Fenerbahçe gole yaklaştı. Kullanılan serbest vuruş sonrası sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu ortasını yaptı, Willian Arao kafa vuruşunu yaptı. Kaleci gole izin vermedi.

Fenerbahçe penaltı kazandı

GOL | Fenerbahçe 19. dakikada penaltı kazandı. Enner Valencia ceza alanında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izlemek için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Enner Valencia, şutunda filelere havalandırdı.

23'| Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Lincoln'ün arka direğe yaptığı ortada Attila Szalai kafa vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

28'| Fenerbahçe'de Emre Mor bileğinden yaşadığı sakatlığın ardından yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Emre Mor oyuna devam edebildi.

34'| Adana Demirspor etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Onyekuru, Gökhan İnler'in ortasına hareketlendi ancak Altay Bayındır topu kontrol etmeyi başardı.

Valencia yeniden sahnede

GOL | Fenerbahçe 41. dakikada yeniden Enner Valencia'nın golüyle 2-0 öne geçti. Orta alanda Samet Akaydın'nın kaptırdığı topta Serdar Dursun'dan seken topu önünde bulan Enner Valencia ceza sahasına kadar topu sürdü ve kaleciyle karşı karşıya geldi. Kaleciden sıyrılan Valencia vuruşunda topu ağlara gönderdi.

43'| Henry Onyekuru ceza alanında yerde kaldı ve hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesi ile penaltı geçerlilik kazanmadı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Adana Demirspor 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Spor Toto Süper Lig’in 3. Haftasında Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King ise riske edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra ailesindeki özel bir mesele sebebiyle yönetim ve teknik heyetten izin alan Arda Güler, karşılaşmada yer almadı. Portekizli Teknik Adam Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha'nın yanı sıra Filip Novak da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Mert Hakan ve Alioski, ligde ilk kez kadroda

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Ezgjan Alioski, Adana Demirspor karşısında ilk kez bir Süper Lig maçında kadroda yer aldı.

Sezon başında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş ile yeni transfer Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, Austria Wien maçının kadrosunda yer almıştı. Alioski, Wien mücadelesine 11'de başlarken, Mert Hakan ise forma giyememişti. İki futbolcu, Adana Demirspor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alırken, bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroda şans buldu.

Joao Pedro hazır

30 yaşındaki oyuncu, gelir gelmez sakatlanarak büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Joao Pedro iyileşti, takımla çalışmalara başladı. Bugünkü maç, Brezilyalı futbolcu için özel bir anlam taşıyacak. Pedro, yeni takımında ilk kez maç kadrosunda bulunuyor. Tecrübeli hücum oyuncusu gözü, karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde siftah yapmak için Jorge Jesus’ta olacak.

Tribünler doldu

Jorge Jesus’un öğrencileri mücadeleyi kazanmaları halinde tam 310 gün sonra ligde liderliği ele geçirecek. Bu durum, tüm takıma ekstra bir motivasyon sağlayacak gibi görünüyor. En büyük destek ise, biletleri tamamen tüketen ve tribünleri tıklım tıklım dolduran 12. adamdan geliyor.

Demir, çok formda

Adana Demir, ligde harika bir başlangıç yaptı. Şimşekler, önce Giresun deplasmanında 3-2 kazandı ardından Sivasspor’u 3-0 mağlup etti. Montella’nın ekibi haftayı lider tamamlamıştı. Onların da tek amacı, 3. hafta sonunda da zirvedeki yerini korumak. Yeni transfer Henry Onyekuru sezona çok iyi başladı, 2 kez ağları sarstı. Younes Belhanda da 2 golü bulunuyor. Kıran kırana geçmesi beklenen maç, haftanın liderini belirleyecek.