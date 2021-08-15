Sezona mutlak şampiyonluk paralosıyla başlayan Fenerbahçe açılışı Adana Demirspor deplasmanıyla yaptı.

Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler açıklanırken, Vitor Pereira hazırlık maçlarında olduğu gibi maça üçlü savunma dizilişinde çıktı. Portekizli teknik direktör 3'lü defansta Novak, Szalai ve Tisserand'a görev verdi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, hazırlık maçlarında da bu oyunculardan olaşan 3'lü savunmaya yer vermişti.





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4'lü savunma isteyen taraftara tepki gösterdi

Sarı lacivertliler, son oynadığı hazırlık karşılaşması olan Giresunspor maçında oyun esnasında tribünden bir taraftar, Pereira'ya 4-4-2 şeklinde seslenmiş ancak Portekizli teknik adam taraftarın bu çağrısına sert tepki göstermişti.