Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı bırakılan fakat Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle affedilen Aatif Chahechouhe'nun Çaykur Rizespor'a transferi resmen açıklandı. Sarı Lacivertliler, resmi sitelerinden oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Aatif Chahechouhe’nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır.

Chahechouhe’ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Rizespor'la her konuda anlaşan Chahechouhe, dün sosyal medya hesabı üzerinden Sarı Lacivertli ekibe veda mesajı yayımlamıştı. Fenerbahçe’ye, Sivasspor’dan 2016-2017 sezonunda transfer olan Chahechouhe, 70 resmi maçta 14 gol kaydetti.