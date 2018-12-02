Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 81-56 yendi.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin oyun kurucusu Özge Yavaş, karşılaşma sırasında baygınlık geçirdi.

Üçüncü çeyreğin son anlarında bir anda baygınlık geçiren Özge, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendine geldi. 27 yaşındaki oyuncu, daha sonra oyuna devam etti.

Fenerbahçe: 81 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 56

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 2, Tuğçe Canıtez 8, Hartley 16, Vaughn 8, Stokes 9, Ayşe Cora 3, Esra Ural Topuz 4, Özge Yavaş 2, Tilbe Şenyürek 9, Zandalasini 20

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Melis Talay 3, Mitchell 14, Walker 9, Petronyte 15, Burcu Çiğil, Cado 4, Melisa Korkmaz 2, Gonca Karataş

1. Periyot: 19-18

Devre: 39-35

3. Periyot: 64-44

AA