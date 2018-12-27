Fenerbahçe 8 numara arıyor

Milliyet Gazetesinden Senad Ok'un haberine göre; ligin ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve 17 hafta sonunda 17. sırada kalan Fenerbahçe yeniden ayağa kalkmak için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertli yönetim transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Sportif Direktör Damien Comolli de istenen takviyelerle ilgili temaslara başladı. Devre arası için alternatifli bir transfer listesi hazırlanırken, yönetimin kiralık olarak en az üç bölgeye transfer yapmayı planladığı öğrenildi.

Ortaya takviye

Teknik Direktör Yanal'ın hazırladığı raporda olmazsa olmaz bölgesi ise orta saha. Tecrübeli hocanın yaptığı analizlerde takımdaki en önemli eksiğin 8 numara olduğu tespitini yaptığı bildirildi. O yüzden bu bölge öncelikli du-rumda...

Ayrıca stoper, sağ bek ve sol açık için de çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın adaptasyon sorununu da düşünerek yeni transferin hazırlık kampına yetişmesini istediği, Comolli'nin de teknik heyetin sunduğu isimlerle tek tek görüştüğü kaydedildi.



