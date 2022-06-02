Fenerbahçe 7+4 yabancı kuralına hazır

İstanbul'a gelen Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli kulübü tanımak için ziyaretlerini sürdürüyor. Dünyaca ünlü teknik adamın durağı bu kez Samandıra Can Bartu Tesisleri oldu. Sarı lacivertli kulüp tarafından resmen açıklanan dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus tesislerdeki her detayı tek tek inceledi. Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den de bilgi alan Jesus, Samandıra personeliyle de tanışmasının ardından çim sahaları gezdi.

Öte yandan önemli yerli futbolculara sahip olan Fenerbahçe , yeni sezona hazırlıklı girmenin rahatlığını yaşıyor. Mevcut kurala göre takımlar 2022-2023 sezonunda en fazla 12 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabilecek. Sarı lacivertlilerin mevcut yapılanması ise, yeni statüdeki yönetmeliğe uygun isimlerden oluşuyor.

Fenerbahçe’de yerli oyuncuların aldığı süre dikkat çekerken, geçen sezon en az 20 maç oynayan sarı lacivertli yerli oyuncu sayısı dokuz. Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya ise yönetmelikteki altyapı şartlarını taşıyor. Diğer yandan 19 yaşındaki sol kanat Arda Okan Kurtulan ve 17 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'nın kadroda yer alması planlanıyor.

Sarı lacivertli ekip yeni sezon öncesi birkaç yerli takviyesi yaparak elini daha da güçlendirmek istiyor. Bu arada sarı lacivertliler mevcut kuralın planlandığı gibi 7 artı 4 olarak kalmasından yana görüş bildirdiği öğrenildi. Birçok kulübün ise kuralın 8 artı 3 şeklinde devam etmesini istediği ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Spor







