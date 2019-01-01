Fenerbahçe 6 Ocak tarihine kadar en az 2 transferini açıklayacak

Süper Lig'in ilk yarısında beklediği tablonun çok uzağında kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda üst sıralara hızla tırmanmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda birçok ismi büyüteç altına alan sportif direktör Damien Comolli, temaslarını sıklaştırırken belli mevkilerde sona gelindi.

TAKIMA ADAPTE OLMALARI İÇİN KAMPA ÖNEM VERİYOR

Yanal'ın transferlerdeki en büyük isteği ise devre arası kampına yetişmesi... Zira Kanarya'nın başında çıktığı 2 lig maçında takımın zihnen olduğu kadar, kondisyon anlamında da oldukça geride olduğunu gören tecrübeli hoca, kamp dönemine oldukça önem veriyor.

Takımı ağır bir çalışma programına sokarak fizik gücünü artırmak isteyen Yanal, yeni transferlerin de buna hemen adapte olmasını ve ikinci yarıya iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. Comolli'nin de Yanal'ın bu talebi için yoğun bir şekilde çalıştığı ve transferlerden en az iki tanesinin 3 Ocak'ta başlayacak kampın ilk üç gününe yetiştirileceği bildirildi. (Habertürk)