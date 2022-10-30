Fenerbahçe, 5 değişiklikle İstanbulspor karşısında

Spor Toto Süper Lig ’de İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe ’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Rennes maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı. Rennes maçında sakatlanan Gustavo Henrique kadroda yer almazken, Osayi Samuel, Crespo, Lincoln ve Valencia ise yedek soyundu. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Miha Zajc, Emre Mor ve Batshuayi’ye ilk 11’de görev verdi.

4 oyuncu eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Rossi maçta forma giyemedi. (İHA)