Fenerbahçe 4 yıl sonra ilki yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe , Ukrayna temsilcisini 2-1 devirmiş ve 3 puanı kapmıştı. Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabetin rövanşını alan Sarı-Lacivertliler, Kupa 2 macerasına da galibiyetle başlamış moral depolamıştı.

Şoku yaşadılar

Kanarya gruptaki ikinci maçında dün akşam Fransız temsilcisi Rennes ile kozlarını paylaştı. Deplasmandaki mücadele Fenerbahçe için pek de istediği gibi başlamadı. İlk yarıdan gol sesi çıkmazken, ikinci yarının başında Jorge Jesus'un öğrencileri şoku yaşadı.

Cevap gecikmedi

52'de Martin Terrier ve 54'te Lovro Majer ikilisi iki dakika aralarla Altay Bayındır'ı avlayınca Kanarya bir anda 2-0 geriye düştü. Kritik maçta Sarı-Lacivertliler rakibine cevabı erken verdi, 60'da İrfan Can Kahveci harika bir golle yeniden Fenerbahçe'yi maça ortak etti. Bu dakikanın ardından puan için oyunu rakip sahaya yıkan Kanarya aradığı golü 90+2'de Enner Valencia'nın penaltısıyla buldu ve Fransa deplasmanından istediğini alarak 1 puanla döndü.

Yine Avrupa Ligi grup maçı...

Fenerbahçe bu skorla 4 yıl sonra bir ilki de yaşadı. Sarı-Lacivertli temsilcimiz en son 25 Ekim 2018'de yine Avrupa Ligi grup maçında Anderlecht karşısında 2-0 geriden gelip, 90 dakikayı 2-2 bitirmiş ve puan almıştı. Böylece Kanarya 4 yıl sonra ilk kez Avrupa arenasında 2 farkla geriden gelip, mağlup olmadı.



