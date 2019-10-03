Fenerbahçe 4 sezon sonra o istatistiğe imza attı!

Sarı lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilginin yanı sıra 11 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Alanyaspor’un ardından 2. basamakta yer alan Fenerbahçe, 20182019’un ilk 6 haftasında 13. sırada ve sadece 7 puanda kalmıştı.

Kötü günler geride kaldı

2017-2018 sezonunda yine 11 puan toplamasına rağmen puan durumunun 4. basamağında kalan sarı lacivertliler, 14 gol atıp 10 gol yemişti. Toplamda ilk 6 maçta 8 puan topladığı 2016-2017’ye de istediği gibi giriş yapamayan Fenerbahçe, o dönem 9. sırada kendine yer bulmuştu. Bu sezondan daha iyi olan performans, 20152016 sezonunda gerçekleşti. Kanarya, 6 maçta 13 puan alıp, ikinci olmuştu.

Kaynak: Hürriyet