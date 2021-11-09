Fenerbahçe 4 maçla tepetaklak oldu

Sarı-Lacivertliler, 3 Ekim’de Kasımpaşa’yı mağlup ederek geçen ayki Milli maç arasına zirvede girmişti. Fenerbahçe , 8 maç sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgiyle hanesine 19 puan yazdırmıştı. Üstelik lige verilen arada birçok sakat oyuncu da geri döndü. İşlerin Vitor Pereira ve ekibi için artık daha iyi olması bekleniyordu. Ancak planlar, gerçekleşle uyuşmadı. Her şey tepe taklak oldu. Fenerbahçe, Milli aradan sonraki ilk maçında Trabzonspor ’a deplasmanda 3-1 kaybetti. Deplasman dönüşünde başkan Ali Koç’un havalimanında hakem hatalarından yakınmak için taraftarlara megafonla seslenmesi hafızalara kazındı. Sonraki hafta Kadıköy’de Alanyaspor ’u konuk eden Fenerbahçe, ligin flaş takımı olan rakibine tam 75 dakika şut çektirmedi. Ancak kaleye gelen ilk şut gol oldu! 80’de Serdar Dursun eşitliği sağladı, son saniyelerde Efkan’ın golüyle Alanya 2-1 kazandı.

10 puan geride

Geçen hafta Sarı-Lacivertliler, ligin bir diğer güçlü takımı Konya’ya deplasmanda 2-1 yenildi. Fenerbahçe son olarak sahasında 2-0 geriye düştüğü Kayserispor mücadelesinde 90+9’da Mesut’un penaltı golüyle 1 puan alabildi. Bu, aynı zamanda iki Milli maç haftası arasındaki 4 karşılaşmada kazanılan tek puan oldu. İlk 8 haftada 19 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, sonraki 4 maçla oluşturulan puan tablosunda ise dipte yer aldı! Kanarya, 1 puan farkla liderken şu anda zirvenin 10 puan gerisinde 7. sırada...

Aslıhan Çil







