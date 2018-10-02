Fenerbahçe 4 hocaya birden mi ödeme yapacak?

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 10 dakika içinde yediği 3 golle taraftarına büyük şok yaşatan ve ikinci yarı da maçı çeviremeyen Fenerbahçe'de fatura Cocu'ya kesildi.

Aykut Kocaman ilk sırada...

Eleştirilerden Cocu kadar Comolli de nasibini alırken, Sarı Lacivertliler'de Türk teknik adamla çalışılması durumunda ilk tercih olan Aykut Kocaman ismi camiada yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandı.

Tazminatı ödeniyor

Geçtiğimiz sezon sonunda Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından, bir süre görüşülen ve takımın başında kalma ihtimali beliren Aykut Kocaman'la yollar ayrılmış ve başarılı teknik adamın tazminatı ödenmeye başlanmıştı. Şu anda hala Kocaman'ın sözleşemsinde kalan süredeki hak ettikleri hesabına her ay Fenerbahçe Kulübü tarafından yatırılıyor.

Kocaman gelmezse 4 teknik adama birden ödeme yapılacak!

Ancak camiada tecrübeli bir yabancı hocanın özellikle Milli Takım arasında takımın başına getirrileceği, hatta ligdeki Başakşehir mücadelesinde alınacak ters bir sonuca göre bu operasyonun öne çekilebileceği de ciddi şekilde konuşuluyor.

Pereira, Kocaman, Cocu ve yeni hoca!

Eğer bu plan uygulanırsa 2016/2017 sezonu başında Monaco'yla oynanan Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki iki maçın ardından gönderilen Vitor Pereira'yla birlikte Fenerbahçe 3 hocaya birden tazminat ödemek zorunda kalacak. Çünkü Portekizli teknik adama hala ödeme yapılıyor. Kocaman ev Cocu da bu isme eklenince 3 hocaya birden tazminat, ve yeni gelecek hocaya da maaş ödeneceği düşünüldüğünde tam 4 teknik adam Fenerbahçe'den maaş alacak.

Bu da kulübün zaten ciddi şekilde sorun yaşayan mâli dengesine ayrı bir darbe vuracak. Bir başka teknik adam Dick Advocaat'a ise tazminat ödenmiyor.

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