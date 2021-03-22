Erol Bulut bu sezon bir türlü kadro istikrarını yakalayamadı. Sezon başı ve ara transfer döneminde gelen 22 oyuncunun yanı sıra yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle Bulut, ligde sadece 2 maça aynı kadroyla çıkabildi: Karagümrük ve Göztepe... 46 yaşındaki teknik adam, ligde 30 maçta tam 29 farklı kadro sahaya sürdü. Fenerbahçe ’de dünkü değişim İrfan Can Kahveci oldu. Başakşehir’den ocak ayında transfer edilen Milli yıldız, ilk kez 11’de görev yaptı.

8 değişiklik var!

Fenerbahçe, Kadıköy’de 4-3 kaybettiği Beşiktaş maçının ilk 11’inden dün tam 8 değişik isimle sahaya çıktı. İlk derbide forma giyen isimlerden sadece Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Dimitris Pelkas dünkü mücadelede 11’de şans buldu. Tam 8 oyuncu değişti.

Aslıhan Çil