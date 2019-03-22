Fenerbahçe 3 futbolcuyu gündemine aldı

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Euro 2020 elemeleri sebebiyle liglere verilen arada Fenerbahçe’nin scoutları iş başında olacak. Ara transfer döneminde Sloven oyuncu Miha Zajc’ı kazandıran oyuncu gözlemcileri, dün akşam oynanan Avusturya-Polonya karşılaşmasını da takip etti. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yeni sezonda oturtmak istediği kurgunun iskeletinde, burada izlenen futbolcular olacak.

FORVET VE STOPER

Öncelik bölge forvet. Şu andaki kadrodan, gelecek sezonun gol yükünü çekecek bir oyuncu gözükmüyor. Stoperde de Skrtel’le görüşmelerde sonuç alınamadı, Roman da gözden düştü. Bu ana bölgeler, scoutların önceliği olacak. Kanat bekler için de Yanal’ın tercihi üzerine, tekniği ve fi zik gücü yüksek oyuncular hedefte. Avrupa dışında Morelos, Cuciano Acosta, Habib Diallo gibi oyuncular da bu süreçte takip altında tutulacak. Son kararı Ersun Yanal verecek.

Kaynak: Akşam