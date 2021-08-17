Fenerbahçe 3. formasını tanıtmaya hazırlanıyor

Global spor markası PUMA, Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan 10 futbol takımı için hazırladığı sıra dışı ve yenilikçi üçüncü forma tasarımını dijital bir lansman etkinliğiyle tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay PUMA ile sponsorluk anlaşmasını duyuran Fenerbahçe Spor Kulübü, bu çapta bir global lansmanda yer alan ilk Türk takımı olacak.

PUMA’nın Üçüncü Forma tasarımına kattığı yeni yorum, ünlü futbol muhabiri Kelly Somers’ın sunumuyla gerçekleşecek özel bir yayınla görücüye çıkacak. “THE SHOW” adındaki bu özel program, 18 Ağustos Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 20:00’de PUMA’nın global YouTube kanalında yayınlanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yanı sıra forması tanıtılacak Avrupa takımları arasında; AC Milan, Manchester City, Valencia C.F, Borussia Mönchengladbach, Olympique de Marseille ve PSV Eindhoven gibi dünya devleri yer alıyor.