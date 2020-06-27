Fenerbahçe 3 eksikle Yeni Malatyaspor karşısına çıktı

Süper Lig’in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci ile adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette, kadroda yer almadı. Bu iki oyuncunun yanı sıra, Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan bir diğer oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine çekildi.

Fenerbahçe’de, bu isimlerin yerine sakatlığı geçen Serdar Aziz, Jailson ve Mehmet Ekici sahaya sürüldü.

Ayrıca, ailevi sebepler dolayısıyla ülkesi Slovenya’ya giden Miha Zajc da kadroda yer almadı.