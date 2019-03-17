Fenerbahçe 3 branşta birden kazandı

Futbol

Süper Lig’de cuma günü Fenerbahçe, geri düştüğü maçta Sivasspor’u sahasında 2-1 yenerek milli araya moralli girdi. Kadıköy’de 3 puana ulaşan Sarı-Lacivertliler, bu maçta puan kaybetseydi, her açıdan büyük bir çöküntü yaşacaktı. Ancak tam tersi oldu ve kritik bir galibiyet alındı.

Basketbol

Euroleague’in lideri Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 13 sayı geriden gelip yenmeyi başardı. Son 3 dakikada harika bir performans ortaya koyan Sarı- Lacivertliler, Avrupa’da bu sezon evindeki yenilmezlik unvanını korumayı başardı. CSKA’nın yenilmesiyle de Kanarya, büyük ölçüde liderliği garantiledi.

Voleybol

Malatya’nın ev sahipliğinde yapılan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley’de Fenerbahçe, çeyrek final mücadelesinde güçlü rakibi Arkas’la karşılaştı. Sarı- Lacivertliler, favori olarak gösterilen Arkas’ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imzasını attı ve yarı finale yükselmeyi başardı.



