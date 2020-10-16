Dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamaları geniş yankı uyandırmıştı. Başkan, Fenerbahçe’nin bir kripto para çıkaracağını söylemiş, bunu ya bizzat kendilerinin yapacaklarını ya da gelen tekliflerden birini değerlendirerek çıkaracaklarını belirtmişti. Koç, “Ya kendimiz yapacağız ya da çok sayıda şirketten destek var, bunlardan müthiş teklifler var, bunları kabul edeceğiz. Bu konuda inanılmaz talep var. Kripto paradan çok büyük bir gelir elde edeceğiz.” demişti.

Sarı-Lacivertli kulüp için “kripto para” aslında çok da yeni bir gündem değil. Fenerbahçe, kripto para üzerine en az 2018’den bu yana kafa yoruyor. Bu, kulübün Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı ve tescil edilen marka başvurularından anlaşılıyor.

Fenerbahçe, üç coin isminin haklarını aldı

Kayıtlara göre Fenerbahçe, 2018 yılının Şubat ayında kripto para ile ilgili üç markanın tescilini aldı. Bu markalar şöyle: FBcoin, 1907coin ve Fenercoin. Buradan Fenerbahçe’nin yaklaşık 2.5 sene önce, ileride çıkarmayı düşündüğü kripto para için birkaç isim belirlediği sonucuna varılabilir. Başkan Koç da kripto parayı bizzat kendilerinin de çıkaracağını vurgulamıştı. Bu olursa marka tescili alınan bu üç isimden birinin kullanılması söz konusu olabilir. Bu isimlerinin hakları alındığı sırada ise kulübe Aziz Yıldırım başkanlık ediyordu.

Fenerbahçe’nin daha önce Türkiye’den Galatasaray ve Trabzonspor ile anlaşma sağlayan Socios ile görüşmelerde bulunduğu da iddia ediliyor. Sarı-Lacivertliler, kripto parayı böyle bir şirketten destek alarak da piyasaya sürülebilir. Nitekim Koç da bazı şirketlerden teklifler aldıklarını aktarmıştı. Socios aracılığıyla çıkarılan kulüp token’ları “Fan Token” olarak adlandırılıyor. Fenerbahçe de bu yolu seçerse, kripto para, marka tescili alınan bu isimlerle değil de büyük ihtimalle “Fenerbahçe Fan Token” olarak anılacak.

Futbol dünyasında kripto para furyası

Bugüne kadar dünya çapından birçok spor kulübü, kendi kripto parasını çıkardı. Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray da bunlar arasında. Sarı-kırmızılı kulüp, Socios ile iş birliği yaparak Galatasaray Fan Token (GAL) adında bir kripto para oluşturdu. GAL, bugün alım satım platformu Chiliz.net üzerinde işlem görüyor ve bir yatırım aracı olarak da tercih ediliyor. GAL sahibi olan Galatasaraylılar, kulüplerin bazı kararlarında oy hakkı elde edebiliyor ve çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. Yakın zaman önce de Trabzonspor, yine aynı şirketle iş birliği içinde kendi kripto parasını piyasaya sürmüştü. Bu kripto para da büyük talep gördü.

Şu anda Galatasaray ve Trabzonspor’da olduğu gibi Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, Roma, Atletico Madrid, Barcelona ve Independiente’nin yine Socios iş birliğiyle çıkarılan token’ları bulunuyor. (Uzmancoin)





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