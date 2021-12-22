﻿﻿ Fenerbahçe camiasında başkan Ali Koç'a yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak Şevket Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Fenerbahçe 2000 Derneği, Ali Koç'a yönelik sert eleştirilerini dile getirdi. İşte Fenerbahçe 2000 Derneği tarafından yapılan görevi bırakma çağrısı:

“Sayın Ali Koç; ‘1.5 sene dersimi çalıştım’ dediniz ve aday oldunuz. Bu kulüpte 4 yıldır başkansınız, önceki staj günlerinizle birlikte 5.5 yıl oldu. Fenerbahçe’yi sevenler daha ne kadar bekleyecek? Sizin amacınız Fenerbahçe’yi batırmak mı? 4 yıldır kimsenin ses çıkarmadığını ama artık susmayacağımızı bilmenizi isterim. Fenerbahçe 30 milyon taraftarın malıdır. Doğan çocuklar bile başka takım taraftarı olmaya başladılar. Fenerbahçe tarihi boyunca şanı ve şerefiyle halkın kulübü olmuştur.”

‘Bu çileden kurtulalım’

“Hiçbir zaman zenginlerin kulübü olmamış ve localardan kendini taraftarın üzerinde tutan, yumruklarla saldıran şımarık zenginlerden ise hiç olmamıştır. Fenerbahçe her zaman başarıyı elde eden bir camiadır. Lütfen siz de artık şapkanızı önünüze koyun ve her zaman söylediğiniz gibi sözde çok sevdiğiniz Fenerbahçe’ye zarar vermekten vazgeçin. Zaman kaybetmeden kongre kararı alın. Başarılı olabilecek bir adayı el birliği ile başkan yapalım ve bu çileden kurtulalım.”

‘Kulübü borca soktunuz’

“Fenerbahçe’nin büyüklüğünün çok gerisinde kaldınız. Beceremediniz, yönetemediniz, başaramadınız! Başarılı olarak aldığınız Avrupa şampiyonu olmuş basketbol şubesini, Türkiye’de şampiyon olamayan bir takım haline getirdiniz. Ekonomik olarak da kulübe zarar verdiniz, aldığımız bilgilere göre de kulübü devir aldığınız borçtan daha büyük borca soktunuz. Milletin hayallerini yıktınız, kulübe daha fazla yara vermeden acilen bırakınız.”