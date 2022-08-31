Avrupa'da transferin son gününde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin stoperi, Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen Attila Szalai de transferin gözde isimlerinden biri. Futbolcuya hem Zenit'ten hem Premier Lig'den talip olduğu biliniyor ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe ve Zenit 20 milyon Euro'ya anlaştı

Ajansspor'un haberine göre; Attila Szalai ile ilgili Macaristan'da yayın yapan Nemzetisport'tan flaş bir iddia geldi. Habere göre Fenerbahçe ve Rusya şampiyonu Zenit, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Attila Szalai'nin transferi konusunda anlaştı.

Szalai imzayı atmadı

Ancak Attila Szalai, Ukrayna'daki savaş nedeniyle UEFA müsabakalarından men edilen Zenit'e imza atmadı. Haberde, Macar futbolcunun Zenit yerine Fenerbahçe'de kalmayı tercih edeceğine dair işaretler olduğu belirtildi.

Fenerbahçe transfer görüşmelerini sürdürüyor

Avrupa'nın birçok liginde transfer 1 Eylül'de sona eriyor. Rusya'da ise bu tarih Türkiye'de olduğu gibi 8 Eylül. Rus basını, Fenerbahçe'nin bazı kulüplerle transfer görüşmelerini sürdürdüğünü belirtirken, 1 Eylül'e kadar Szalai'nin Avrupa'ya gitmezse Zenit'ten başka bir alternatif kalmadığını yazdı.

Zenit'in alternatifi hazır

Rus kulübü, Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer edemezse B planını da hazırladı. Zenit, Szalai olmazsa Kızılyıldız'dan Strahinja Erakovics'i transfer etmeye çalışacak. Kızılyıydız, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor 'un grubunda bulunuyor.

Szalai'nin performansı

2020-2021 sezonunun devre arasında Kıbrıs'ın Apollon takımından transfer edilen Attila Szalai, Fenerbahçe formasıyla toplam 75 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 5 kez ağları havalandıran 24 yaşındaki futbolcunun 2 de asisti bulunuyor. Genç savunmacı 12 mücadelede ise sarı kart gördü.

Szalai, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu sezon bütün maçlarda forma verdiği tek oyuncu oldu. 4-1 biten Austuria Wien karşılaşmasının son dakikalarında oyuna giren Szalai, 4 Süper Lig, 3 Avrupa Ligi elemesi ve 2 Şampiyonlar Ligi elemesi maçının tamamında sahada kaldı ve oyundan çıkmadı.