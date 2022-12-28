Fenerbahçe 2 maç sonra ve rekorlarla kazandı

Ligin 14'üncü haftasında evinde Giresunspor'a yenilen Fenerbahçe , Dünya Kupası sebebiyle verilen aradaki hazırlık maçlarından gelip gelse de 15'inci haftadaki Trabzonspor mücadelesinden istediğini alamadı. Üst üste gelen mağlubiyetlerle 6 puanı hanesine yazdıramayan Fenerbahçe, 16'ncı haftada Hatayspor mücadelesinde kötü gidişata son verdi.





İlk dakikalardan itibaren rakibi üzerinde baskı kuran sarı-lacivertli ekip, bir çok rekor kırdığı maçta sahadan 4-0 galip ayrıldı.

SERDAR DURSUN İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, bu sezonki ilk golünü Hatayspor mücadelesinde kaydetti. Ligde geri kalan bölümde 1'i 11 olmak üzere 7'nci karşılaşmasına çıkan Serdar Dursun, 86'ncı dakikada ağları havalandırdı.

BATSHUAYI GOL SAYISINI 6'YA YÜKSELTTİ

Sarı-lacivertlilerde Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, gollerini sürdürdü. Hatayspor karşısında 26'ncı dakikada sahneye çıkan Batshuayi, takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı. Belçikalı golcü futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkarmış oldu.

Öte yandan Avrupa Ligi'nde 3, kupada ise 2 gol kaydeden Batshuayi, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 11 gol atma başarısı gösterdi.

ASİST KRALI ROSSI

Jorge Jesus'un daha çok yedek başlattığı isimlerden olan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ise Hatayspor karşısında asistlerine devam etti. Hatayspor maçında King ve Batshuayi'nin attığı gollerde asisti yapan isim olan Rossi, Fenerbahçe'de bu sezon bir Süper Lig maçında 2 asist birden yapan ilk oyuncu oldu. Diego Rossi, Hatayspor maçındaki asistleriyle gol pası sayısını 9'a çıkarırken 3 de gol attı.

SÜPER LİG REKORU

Kadıköy'de oynanan maçta Hatayspor kalesini adeta abluka altına alan sarı lacivertliler, bu sezonun rekorunu kırdı. Hatayspor kalesine 15 isabetli şut çeken Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar bir maçta en fazla isabetli şut elde eden takım oldu. İlk yarıda 9 isabetli şut bulan Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıda 8 isabetsiz şut istatistiği yapmıştı.





JESUS: TAKIM BİR KEZ DAHA ÖZGÜVENLİ BİR OYUN ORTAYA KOYDU

Kadıköy'de stadı dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, galibiyetin ardından uzun süre teknik direktör Jorge Jesus'a tezahüratlarda bulundu. Mücadelenin ardından konuşan Jesus, alınan galibiyetin 2 maç kaybettikten sonra gelmesinden dolayı daha da önemli olduğunun altını çizdi. Son 3 maçta futbolculara çıkan kırmızı kartları da hatırlatan Jesus, "Bu kırmızı kartlar bize problem çıkarttı. Bugün yine takım bir kez daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu. 4-0 kazandık ama 3-4 gol daha atabilirdik. Kaleyi bulan şut sayımız 15. Ligde 40 gol attık, güzel rakam. Oyuncularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Taraftarlar maç boyunca destek, özgüven verdiler" dedi. (DHA)