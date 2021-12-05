Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ’u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın 13. dakikasında Berisha ve 70, 79 ve 90. dakikalarında Serdar Dursun’un attığı golle galibiyete uzanan sarı-lacivertli ekip iç sahada 2 maç sonra kazanmış oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor ’a 2-1 mağlup olmuş, 12. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertli ekip Rizespor karşısında aldığı bu galibiyetle Kadıköy’de 2 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.

17 bin 717 taraftar

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesini Kadıköy’de 17 bin 717 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar kale arkalarının büyük kısımlarını doldururken, Fenerium ve Maraton tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı.