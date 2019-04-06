Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı 'Fener Ol' yardım kampanyasında 2. gün geride kaldı. Perşembe gecesi Başkan Ali Koç'un konuşmasıyla start alan kampanyada 2 gün sonunda elde edilen gelirin 10 milyon TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi. Ancak bu sezonki 350 milyon TL'lik zarar için daha fazlasına ihtiyaç var.

KADRO DIŞILARA MİLYONLARCA SMS

Örneğin 6 milyon Euro'ya mâl olan Islam Slimani'nin parası için tanesi 20 lira olan SMS'lerden 1 milyon 890 bin adet gerekiyor. 2 milyon Euro'ya mal olan Benzia için ise gereken SMS sayısı 630 bin.

İŞ ADAMLARININ KATKISI GEREK

31 Mayıs'a kadar devam edecek olan 'Fener Ol' kampanyasının başarılı olması için sadece SMS'lerden gelecek gelir yeterli olmayacak. Fenerbahçeli işadamları ve ünlü isimlerin de direkt katkısı gerekiyor.

HEDEF UEFA'DAN CEZA ALMAMAK

Yönetim kampanyalı canlı tutmak için büyük çaba sarfediyor. Yönetim 60 milyon Euro karşılığı TL toplayıp, bunu gelir göstererek FFP şartlarını yerine getirmeyi ve bu şekilde UEFA'dan ceza almamayı hedefliyor.

EN ÇOK BAĞIŞ İLK 40 DAKİKADA

Fener Ol kampanyasında en çok bağışın Ali Koç'un çağrısının ardından ilk 40 dakikada toplandığı öğrenildi. İlk 40 dakikada SMS'ler yoluyla 600 bin TL'nin üzerinde bir rakama ulaşıldığı bildirildi. Eski yöneticilerden Saadettin Saran'ın 1 milyon TL verdiği iddia ediliyor. (Takvim)