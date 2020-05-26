Fenerbahçe, A Takım teknik kadrosuna eski orta saha oyuncularından Mehmet Aurelio'yu dahil etti. Fenerbahçe tarihinin önemli oyuncuları arasında bulunan Aurelio, tıpkı 1999-2000 sezonunda göreve gelen Turhan Sofuoğlu gibi kritik zamanda taşın altına elini koydu. Fenerbahçe sözü geçen sezona Rıdvan Dilmen ile başlamış ardından Zeman göreve gelmiş ve ligi Turhan Sofuoğlu tamamlamıştı. Aurelio gelecek dönemde ilk isim olacak mı belli değil ancak 20 yıl önce benzer bir sezon yaşanmıştı

Fenerbahçe 1999-2000 sezonuna Rıdvan Dilmen ile başlamış ancak 5.hafta sonunda dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile anlaşamayan Dilmen görevden ayrılmıştı. Sezonun 6.haftasında göreve gelen Zdenek Zeman, 16.haftaya kadar görevde kalmış özellikle Pendikspor karşısında takımın elenmesinin ardında koltuğunu koruyamamıştı.

Bu sezonda 13 puan geride

Ocak ayı başında Zeman görevden ayrıldığı ve Turhan Sofuoğlu göreve başladığı zaman Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisindeydi. Bu sezonda Aurelio göreve geldiği şu tarihten itibariyle lider Trabzonspor ise Fenerbahçe arasında 13 puanlık fark bulunuyor.

Fenerbahçe Turhan Sofuoğlu döneminde 19 lig maçında 11 galibiyet aldı

Fenerbahçe sözü geçen dönemde Turhan Sofuoğlu ile 19 lig maçına çıkarken 11 galibiyet almış ve ligi 61 puanla 4.sırada bitirmişti. Beşiktaş'ı sahasında 2-1 ve deplasmanda 3-1, Trabzonspor'u evinde 2-1, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Sofuoğlu yönetimindeki Fenerbahçe bu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlamıştı. Fenerbahçe sonraki sezon Mustafa Denizli ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu sezon benzeyen bir başka sezon 2002-03

Fenerbahçe bu sezon benzer bir süreci de 1999-2000 dışında 2002-03 sezonunda yaşamıştı. Werner Lorant'ın görevinden ayrılmasından sonra takımın başına efsane isimlerden Oğuz Çetin gelmiş ancak Nisan başına kadar görevde kalabilmişti. Fenerbahçe tıpkı bu sezona benzer, kalan 9 haftalık dönemi Tamer Güney tamamlamıştı. Fenerbahçe sözü geçen sezon üst üste 9 maç (2003 Mart-2003 Mayıs arası) kazanamamış ve ligi 6.sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe bu sezonda son 7 lig maçını kazanamadı ve benzer bir dönem geçiriyor. Fenerbahçe ligde en son 27.01.2020 tarihinde Başakşehir'i 2-0 yenmişti.

Son olarak Fenerbahçe'nin, 2003-04 sezonunda Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan oyuncuların iskeletini oluşturduğu bir kadro ile Daum yönetiminde yine lig şampiyonu olduğu belirtelim.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



